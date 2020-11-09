Московские школьники стали победителями в мультипликационном онлайн-фестивале

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Школьники Москвы победили в нескольких номинациях онлайн-фестиваля уличных мультфильмов. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Московские школьники стали победителями в нескольких номинациях онлайн-фестиваля уличных мультфильмов. Свои анимационные фильмы ребята представили в категориях "Москва. Дети 7-10 лет", "Москва. Дети 11-14 лет", "Москва. Подростки 15-17 лет", а также "Мультфильм про спорт". Учащиеся столичных школ завоевали первые места в трех разных возрастных категориях номинации "Москва". Так, ученицы школы №629 - Полина Турко и Николь Корнаги - разделили первое место в номинации для детей от 7 до 10 лет, представив фильм "Люди, берегите лес!" и пластилиновое видеоэссе "Как рождается мультфильм", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в категории для ребят в возрасте от 11 до 14 лет победу одержал воспитанник Центра творчества имени А. В. Косарева Илья Тюкин. Жюри высоко оценили его видеосюжет под названием "Пузырь, соломинка и лапоть в стиле суприматизма". А в номинации для подростков 15-17 лет победу присудили мультфильму по мотиву одного из стихотворений поэта Михаила Яснова "Папина шляпа". Его на конкурс представили выпускницы московской школы №1514 Анастасия Шабельникова.

"Призовые места в разных возрастных категориях в номинации "Регионы" получили школьники из Новокузнецка, Свердловской области, Республики Татарстан. Всего в фестивале приняли участие более ста юных режиссеров со всей страны. Они представили жюри видеосюжеты, посвященные традициям и культуре, теме природы, спорта. <...> Работы ребят оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли декан факультета анимации и мультимедиа ВГИК, режиссеры киностудии "Союзмультфильм", представитель продюсерской компании, мастер авторских кукол", - рассказали в ведомстве.

Победители мультипликационного чемпиона наградят электронными дипломами, а также видео- и фоторедакторами для съемки и монтажа оригинальных сюжетов, наборами для творчества.