Бизнес-омбудсмен Москвы открыла общественную приемную по вопросам санации и банкротства

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Общественная приемная бизнеса по вопросам санации и банкротства заработала в Москве. Ее открыла в понедельник столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева.

"В результате пандемии коронавируса предпринимательское сообщество оказалось перед угрозой волны банкротств. Порядка 40% представителей малого и среднего бизнеса признаются, что до конца года могут столкнуться с невыполнением обязательств перед кредиторами. Сегодня необходимы инструменты досудебного оздоровления предприятий, столкнувшихся с финансовыми трудностями". - сказала на открытии приемной Минеева.

Она напомнила, что ранее предприниматели выступили с инициативой разработки закона о санации бизнеса, который уже представлен экспертному сообществу на площадке Торгово-промышленной палаты РФ. По ее словам, проект уже включен в список первоочередных законодательных инициатив, которые взял в работу Центр законодательных инициатив при уполномоченном.

Общественная приемная расположена по адресу: Проспект Мира, 102, стр. 30. Ее руководителем назначен старший партнер антикризисной юридической компании "Рыков групп" Павел Пенкин.

Общественные приемные - это экспертно-аналитические консультационные центры, работающие на общественных началах, где представители бизнес-сообщества могут получить юридическую поддержку, а также повысить правовую грамотность. Включая открытую сегодня в столице функционируют 16 общественных приемных при бизнес-омбудсмене Москвы.