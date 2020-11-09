В Москве с 10 ноября ожидается похолодание и снег

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве днем 10 ноября составит плюс 2-4 градуса, порывы ветра достигнут 12-14 м/с. Ночью местами пройдет снег, температура будет от 0 до +2 градусов, сообщается в понедельник на портале мэрии.

"Во вторник ночью местами пройдет снег, температура будет колебаться от нуля до плюс двух градусов. Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит плюс 2-4 градуса, порывы ветра достигнут 12-14 м/с. В среду и четверг, 11 и 12 ноября, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от нуля до плюс двух градусов. Ночью похолодает, синоптики обещают от минус 1 до минус 3 градусов", - говорится в сообщении.

В пятницу и выходные сохранится сухая погода. Температура воздуха днем будет от плюс 2 до минус 3 градусов, ночью столбики термометров покажут до 1-6 градусов ниже ноля.