Около 130 питомцев в Москве нашли новый дом через платформу "Хвосты и лапки" за месяц

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. В Москве с помощью онлайн-платформы по поиску хозяев для бездомных собак и кошек новый дом нашли 130 питомцев, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Сервис был запущен во Всемирный день защиты животных, 4 октября.

"Уже 130 питомцев с платформы "Хвосты и лапки" уехали домой. И еще 40 готовятся это сделать", - говорится в сообщении.

Онлайн-сервис по поиску хозяев для бездомных собак и кошек запустили в Москве 4 октября. На платформе можно выбрать питомца, соответствующего определенным параметрам, а также оставить анкеты животных, которым нужен дом.

Кроме этого, 3 ноября в московском метро был запущен тематический поезд "Хвосты и лапки". Он будет курсировать шесть месяцев на Арбатско-Покровской линии. Внутри вагонов поезда размещены фотографии 72 собак и кошек, которые ищут дом. Рядом с фотографиями животных находятся QR-коды, воспользовавшись которыми можно узнать подробности о питомце в его анкете.