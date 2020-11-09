Выставка "Металл-Экспо'2020" пройдет на ВДНХ с 10 по 13 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Международная промышленная выставка "Металл-Экспо'2020" пройдет с 10 по 13 ноября на ВДНХ в павильонах № 57 и 55. В течение четырех дней производители и поставщики металлоконструкций и металлоизделий смогут ознакомиться с перспективными технологиями, оборудованием и продукцией металлургической промышленности, а также обсудить стратегию ее развития, сообщила в понедельник пресс-служба выставки.

"В "Металл-Экспо'2020" на ВДНХ с 10 по 13 ноября примут участие крупнейшие отечественные металлургические и машиностроительные компании, производители и поставщики металлоконструкций и металлоизделий. Среди них Магнитогорский металлургический комбинат, "Северсталь", Трубная металлургическая компания, Объединенная металлургическая компания, Новолипецкий металлургический комбинат, Группа ЧТПЗ, ВСМПО-АВИСМА, Группа ОМЗ, Алюминий Металлург Рус, "Новосталь-М". Выставка пройдет с соблюдением всех мер безопасности, установленных Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.

В рамках деловой программы специалисты рассмотрят все сферы металлургического бизнеса: от научных исследований и внедрения инноваций до маркетинга и IT-решений. 10 ноября в 14:00 состоится ежегодное совещание координационного Совета металлургической промышленности при Министерстве промышленности и торговли РФ, где будут обсуждаться текущая ситуация и проблемы в отрасли. 11 ноября пройдут конференции по резервуаростроению, современным сварочным технологиям и методам защиты от коррозии, заседание рабочей группы по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции для автомобилестроения.

"Ключевым мероприятием 12 ноября станет 19-я научно-техническая конференция "Новые перспективные материалы, оборудование и технологии для их получения". На повестке дня - вопросы развития металлургии и машиностроения на современном этапе и презентации инновационных разработок", - отметила пресс-служба.

По традиции состоятся церемонии награждения победителей конкурсов за разработку высокотехнологичного оборудования и продукции: "Лучшая металлобаза России", "Лучший сервисный металлоцентр России", "Лучшая сбытовая сеть России" и "Молодые ученые". Кроме того, будут названы лучшие профильные издания, корпоративные СМИ и интернет-проекты. Вход на мероприятие бесплатный с обязательной регистрацией на сайте выставки.