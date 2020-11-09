{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Участок Смирновской улицы в Москве перекроют для транспорта с 13 по 23 декабря

Перекрытие связано со строительством надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Перекрытие движения в связи со строительством надземного пешеходного перехода через пути Горьковского направления Московской железной дороги будет на участке Смирновской улицы в Юго-Восточном административном округе Москвы с 13 по 23 декабря 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Полное перекрытие участка Смирновской улицы от дома 25 строение 18 до дома 25 строение 2 в связи со строительством надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Горьковского направления пройдет в период с 13 по 23 декабря", - говорится в сообщении.

Ограничения движения автотранспорта на этом же участке улицы до одной полосы с ликвидацией парковочного пространства коснется периода с 5 ноября по 31 декабря. Департамент транспорта рекомендует водителям ознакомиться с изменениями и заранее выбирать пути объезда.

Теги
Россия
Выставка "Металл-Экспо'2020" пройдет на ВДНХ с 10 по 13 ноября
Участники мероприятия смогут ознакомиться с перспективными технологиями, оборудованием и продукцией металлургической промышленности, а также обсудить стратегию ее развития
Читать полностью