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МЧС предупредило об ухудшении погоды в Московском регионе

Сильный ветер и гололедица ожидаются до вечера 10 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Гололедица и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве и Подмосковье с вечера 9 ноября до вечера 10 ноября. Об этом сообщили журналистам пресс-службы соответственно ГУ МЧС по Москве и Московской области.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 мск 9 ноября до 18:00 мск 10 ноября в Москве ожидается северо-западный ветер с порывами 12-17 м/с, местами гололедица. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует пешеходам на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями", - говорится в сообщении.

Подмосковный главк ведомства в свою очередь сообщил, что и в Московской области ожидаются гололед и аналогичный ветер в то же самое время: с 21:00 мск 9 ноября до 18:00 мск 10 ноября.

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