Участок улицы Барклая в Москве перекроют до марта 2022 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Перекрытие движения транспорта в связи с ремонтом путепровода в Западном административном округе (ЗАО) Москвы по улице Барклая пройдет в период с 14 ноября 2020 года по 31 марта 2022 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Полное перекрытие для движения автотранспорта пройдет по улице Барклая от дома 9 по улице Неверовского до дома 5 корпус 4 по улице Барклая в связи с ремонтом путепровода в ЗАО в период с 14 ноября 2020 года по 31 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Кроме этого, ограничения движения с 15 ноября 2020 года до 20 апреля 2021 года коснутся участка Лубянского проезда от Лучникова переулка до дома 5 по Лубянскому проезду в связи с проведением работ у Политехнического музея. Департамент рекомендует водителям быть внимательными и заранее выбирать маршрут.