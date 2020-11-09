Власти Москвы откажутся от закупок дизельного транспорта с 2021 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Столичные власти уже в течение двух лет производят замены городских автобусов на электробусы. Со следующего года планируется полностью отказаться от закупок дизельного транспорта и к 2030 году перевести весь городской общественный транспорт на трамваи и электрические автобусы, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Перевод транспорта на электрическую тягу - мировой тренд. Уже два года Москва заменяет городские автобусы на электробусы. Благодаря такому решению мэра Москвы за это время на столичные маршруты вышло 500 автобусов на электрической тяге. Это один из самых высоких показателей в мире - больше, чем в любом европейском городе. Со следующего года мы полностью отказываемся от закупок дизельного транспорта и к 2030 году планируем перевести весь город на трамваи и электрические автобусы", - приводятся слова главы департамента Максима Ликсутова.

Он добавил, что скоро в столице начнет работу первый завод по сборке электрических автобусов.