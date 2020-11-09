Пианистка Полина Осетинская проведет концерт-лекцию в зале "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пианистки Полина Осетинская и Анна Паклина, скрипачка Аяко Танабе и виолончелист Всеволод Гузов 20 ноября проведут в московском зале "Зарядье" "Ликбез по классике" - интерактивный концерт, в котором вместе со зрителями будут анализировать сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана и Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба организаторов вечера.

"Стоит ли говорить о классике, или же достаточно ее просто слушать и получать удовольствие? Мы вместе с продюсером проекта Инной Смирновой убеждены - говорить о музыке не менее важно, чем ее исполнять. А понимать музыку не менее важно, чем ее слушать", - отметила соавтор проекта "Ликбез", музыковед и пианистка Анна Паклина.

В центре внимания авторов проекта будет классическая музыка как явление. "На примере произведений четырех выдающихся композиторов - Баха, Бетховена, Шумана и Шостаковича - слушателям объяснят, что такое музыкальный язык, и о чем каждый из этих гениев "говорил" в свое время. Гости мероприятия смогут узнать, почему музыку Баха называют музыкальным Евангелием, и есть ли что-то общее между Бетховеном и Наполеоном", - сказали в пресс-службе.

Особенностью вечера станет то, что публика сможет не только слушать, как обо всех этих аспектах рассуждают музыканты, но и задать интересующие ее вопросы. "Мне всегда были интересны мультижанровые эксперименты, в которых классическая музыка раскрывается с новой силой", - призналась Осетинская, которая выбрала для "Ликбеза" Восьмую ("Патетическую") сонату Бетховена.