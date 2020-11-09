Москвичи смогут присоединиться к экодиктанту в онлайн-формате 15-16 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы смогут принять участие в онлайн-формате во Всероссийском экологическом диктанте 15 и 16 ноября. Кроме того, столичные некоммерческие организации (НКО) предлагают москвичам поучаствовать в онлайн-мероприятиях с 10 по 16 ноября, отметить Всемирный день качества, сообщается в понедельник на информационном портале мэра и правительства столицы.

"С 10 по 16 ноября столичные НКО предлагают горожанам проверить свои знания по экологии, отметить Всемирный день качества, научиться преодолевать страхи и создать свой экоцентр. 15 и 16 ноября москвичи смогут присоединиться к Всероссийскому экологическому диктанту. Для подготовки к нему на портале экодиктант.рус собраны познавательные видеоматериалы, которые помогут узнать больше о раздельном сборе и переработке отходов, пожарной безопасности в лесах, защите исчезающих видов животных и растений", - говорится в сообщении.

В частности, пользователи узнают, какая часть мирового природного богатства расположена на территории России, сколько футболок можно получить из переработанного пластика и как сортировка мусора поможет окружающей среде. Также все желающие 10 ноября приглашаются в "Самое страшное путешествие", где спикеры из добровольческого движения "Даниловцы" Елена Куликова и Лидия Алексеевская расскажут, как начинающим волонтерам преодолеть страхи и проблемы. В 12:00 горожане научатся превращать кризисы в новые возможности благодаря лекции Тома Флеминга "Музеи - новаторы в сфере устойчивого развития".

"12 ноября пройдет первый форум "День качества НКО", посвященный Всемирному дню качества. На пяти профильных площадках эксперты некоммерческого сектора поделятся опытом в оказании социальных услуг пожилым людям, беременным женщинам и родителям детей с инвалидностью, а также обсудят влияние качества услуг на социальный результат деятельности НКО. На вебинаре "Открыть экоцентр и остаться на плаву" расскажут, как найти подходящее помещение, собрать команду, начать свой проект и сделать его успешным", - отмечается на портале.

Присоединиться к мероприятиям можно дистанционно после предварительной регистрации на сайте мероприятий.