Комиссия Мосгордумы одобрила законопроект о новых мерах поддержки "детей войны"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Профильная комиссия Мосгордумы рекомендовала столичному парламенту принять законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки москвичей, относящихся к категории "дети войны", в первом чтении и при отсутствии поправок в целом. Об этом в понедельник сообщила в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике председатель комиссии Людмила Гусева.

"Законопроектом предлагается на законодательном уровне закрепить категорию граждан - "дети войны", отнести к указанной категории жителей города Москвы, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, и определить для них перечень мер социальной поддержки. Так, для детей войны устанавливается ежемесячная городская денежная выплата за счет средств бюджета города Москвы, размер которой будет определяться в соответствии с законом о бюджете города Москвы на соответствующий год и плановый период и нормативными правовыми актами правительства Москвы", - сказала Гусева.

Она отметила, что также законопроектом устанавливаются льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, право на обеспечение бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по указанным путевкам, право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также предоставление преимущественного права на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, на прием в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание, на внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.

"Также законопроектом предусматриваются юридико-технические изменения, направленные на исключение устаревших норм, принятых на дату принятия - ноябрь 2004 года. Датой вступления законопроекта в силу предлагается определить 1 января 2021 года. Принятие указанного закона города Москвы позволит повысить уровень социальной защищенности жителей города Москвы, отнесенных к категории "дети войны", путем закрепления за ними права на получение ежемесячной городской денежной выплаты и всех социальных льгот", - добавила Гусева.

Она уточнила, что изменения планируется внести в уже имеющийся закон города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы".

По итогам заседания комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендует столичному парламенту принять законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом. За данное решение проголосовали девять депутатов, против - два депутата, воздержался - один.