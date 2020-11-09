Студенты составляют почти 60% волонтерского корпуса Москвы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Более 55% участников волонтерского корпуса Москвы являются студентами. Об этом рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе "Мосволонтера".

"На сегодняшний день в базе Ресурсного центра "Мосволонтер" зарегистрировано более 97,5 тыс. волонтеров. С января 2020 года число добровольцев в столице выросло на 15,5 тыс. человек. Среди добровольцев: мужчин 27,9%, женщин 72,1%. Если говорить по возрасту, сейчас 57,7% составляют студенты в возрасте от 18 до 25 лет, работающих горожан с 25 до 55 лет - 24,2%, школьников с 14 до 18 лет - 15,3% и пенсионеров 55+ - 2,8%", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что за более чем шесть лет в "Мосволонтере" обучено свыше 30 тыс. человек по принципам и технологиям организации волонтерской деятельности, подготовки координаторов, формирования лидерского актива.

"Также на данный момент в базе ресурсного центра зарегистрировано около 600 "серебряных" волонтеров. Почти 90% из них - женщины, а чуть более 10% приходится на мужчин", - пояснил собеседник агентства.

На данный момент волонтеры-добровольцы могут принять участие в более чем 10 популярных направлениях. Среди них: спортивное, социальное, экологическое, культурное, патриотическое, медицинское, событийное, "серебряное" волонтерство, а также донорство, волонтерство общественной безопасности. Новое развитие получили такие направления, как медиаволонтерство, автоволонтерство.

О "Мосволонтере"

"Мосволонтер" занимается волонтерским сопровождением всех крупных событий города. С 2014 года добровольцы ресурсного центра поддержали более 600 мероприятий. Всего к ним было привлечено более 40 тыс. неравнодушных горожан.