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Облачная погода и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве 10 ноября

Ночью температура может опуститься до минус 3 градусов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 2-4 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 10 ноября в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 0-5 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.

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