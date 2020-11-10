Объем собранного в Москве мусора для переработки вырос в 1,5 раза в 2020 году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 600 тыс. тонн вторсырья для последующей переработки собрали в Москве за девять месяцев текущего года в рамках программы раздельного сбора мусора. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"За девять месяцев при сортировке было выделено и направлено на переработку более 600 тыс. тонн вторсырья, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тыс. контейнерных площадок, где установлено 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.

"Главная задача, которую мы поставили на первом этапе, сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому была выбрана простая двухконтейнерная система. Все просто: синие контейнеры предназначены для вторсырья, серые - для пищевых и загрязненных отходов. <...> Увеличение объемов собранного вторсырья - это первый и очень хороший результат проводимой работы, он свидетельствует о том, что москвичам интересна программа раздельного сбора мусора, они готовы активно участвовать в ее реализации", - отметил заместитель мэра.

Также глава комплекса городского хозяйства сообщил, что к концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья в Москве может составить более 800 тыс. тонн, но при условии, что чистота накапливаемых в синих контейнерах компонентов будет и дальше расти. "Чем больше людей полностью перейдет на раздельный сбор, тем больше будет вторсырья, которое отправится на переработку, а объем бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах, будет сокращаться. Это, безусловно, окажет позитивное влияние на экологическую обстановку", - заключил Бирюков.