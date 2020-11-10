Акцию "Все будет хорошо" для пациентов с коронавирусом запустили в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ребята из детских домов и семейных центров в рамках социальной акции "Все будет хорошо" подготовят рисунки с пожеланием скорейшего выздоровления пациентам резервных госпиталей и московских обсервационных центров. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Департамент труда и социальной защиты населения запустил социальную акцию "Все будет хорошо", в рамках которой ребята из детских домов и семейных центров готовят рисунки с пожеланием скорейшего выздоровления пациентам резервных госпиталей и гостям московских обсервационных центров. Главная цель акции - с помощью детских рисунков поднять настроение и боевой дух тех людей, которые сейчас проходят лечение от коронавируса в резервных госпиталях и находятся в обсервационных центрах", - рассказал соседних агентства.

В пресс-службе отметили, что моральная поддержка - важный аспект в борьбе с заболеванием.

"Перед отправкой каждый рисунок сканируется, и совсем скоро на сайте "Я Дома" пройдет голосование за лучшую работу. Позднее из них сделают временные экспозиции, которые украсят стены обсервационных центров. Вместе с детскими рисунками пациенты резервных госпиталей и гости обсервационных центров получат открытки с пожеланиями здоровья от комплекса социального развития города Москвы", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Москве работают резервные госпитали. Они открыты в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва", павильоне №75 на ВДНХ и в Коммунарке. Также в столице работают пять обсервационных центров, три из которых - на базе реабилитационных центров для людей с инвалидностью, подведомственных департаменту труда и соцзащиты Москвы.