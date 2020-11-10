Онлайн-программу подготовили в Москве ко Дню матери

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Культурные учреждения Москвы подготовили онлайн-программу к международному дню матери, который отмечается 29 ноября. Цикл мероприятий пройдет с 12 по 29 ноября, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Всего за это время пройдут пять мероприятий. Они состоятся в прямом эфире на платформе Zoom, а также в Instagram-аккаунтах культурных центров. Зрители смогут задавать вопросы лекторам в чатах и комментариях. С программой можно ознакомиться на сайте "Онлайн. Библиогород".

"Мы хотим помочь женщинам в их такой важной и приятной, но нелегкой работе - быть мамой. На лекциях психологи и педагоги поговорят со зрительницами о воспитании и развитии ребенка. На прямые эфиры мы приглашаем и детей - они смогут принять участие в интерактивной игре и мастер-классе", - приводится в сообщении информация московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры города Москвы.

Первым мероприятием станет лекция по логопедии. Ее проведет психолог, логопед и педагог культурного центра "Онежский" Мария Толмачева. Участники обсудят, насколько важным фактором в развитии ребенка является речь и на что она влияет, а также узнают, как выявить признаки нарушения речи и в каких случая необходимо обращаться к специалисту. Начало лекции в 18:00 мск на платформе Zoom. А 20 ноября в это же время практикующий детский психолог Наталья Батунова в Instagram-аккаунте дома культуры "Темп" проведет лекцию "Мультфильмы: польза или вред?". Также все желающие смогут послушать онлайн-беседу с доктором культурологии, кандидатом педагогических наук и психологом Александром Каменцом. Она состоится 25 ноября в 19:00 мск на платформе Zoom.

День матери - это международный праздник, который в разных странах приходится на разные даты. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. В России день матери учредили более 20 лет назад, его отмечают в последнее воскресенье ноября.