Жители Москвы подали более 1 тыс. заявлений на регистрацию брака в красивые даты 2021 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 1 тыс. заявлений поступило от жителей Москвы в ЗАГСы на регистрацию брака в красивые даты 2021 года, самой популярной стала дата 21.01.2021. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"На красивые даты 2021 года подано уже более 1 тыс. заявлений. <…> Традиционно молодожены начинают заранее готовиться к свадьбе, и первое, с чего начинают молодые - выбор даты заключения брака. Пользуются популярностью зеркальные даты, в следующем году первой такой датой будет 21.01.21, на этот день подано уже более 200 заявлений. Далее по количеству поданных заявлений следует 12.02.21, в этот день планируют пожениться около 180 пар. На 05.06.21 подано уже более 110 заявлений", - приводятся слова исполняющей обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Уточняется, что красивая дата 12.02.21 является палиндромом - сочетанием цифр, которое одинаково читается в обоих направлениях, слева направо и справа налево. В прошлом году такой датой было 02.02.2020. Популярность даты не зависит от времени года: среди десятка топ-дат, на которые уже поданы заявления, 40% приходится на красивые даты в зимний период.

Лидирует 21.08.21: более 100 пар уже подали заявление на регистрацию брака в этот день; более 100 пар также планируют пожениться 20.02.21. Кроме того, московские молодожены ежегодно выбирают такие даты, как 17.07 и 26.06, на каждую из них подано более 60 заявлений. Заявление на регистрацию брака в Москве можно подать за год до желаемой даты - это можно сделать в течение 15 минут через единый портал госуслуг, не посещая лично отдел ЗАГС. Более половины пар сейчас выбирают именно электронный способ подачи заявления.

"С 12 октября отделы ЗАГС перешли на работу по предварительной записи. Подать заявление на регистрацию брака можно через Единый портал госуслуг или в особых случаях лично в отделе ЗАГС. Например, если один из молодоженов - иностранный гражданин или есть законные основания, по которым сокращается срок ожидания регистрации. Размер госпошлины на регистрацию брака в столичных ЗАГСах или на необычных площадках остался прежним - 350 рублей", - напомнили в пресс-службе.

Для пар в новогодние праздники будут открыты четыре отдела ЗАГС. В Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания №1 можно подать заявление на 7 января, во Дворец бракосочетания №3 и Дворец бракосочетания №5 - на 8 января.