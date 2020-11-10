Онлайн-занятия по русскому языку запустят на ВДНХ с 14 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Онлайн-курс по русскому языку организуют на ВДНХ. Занятия будут проходить по субботам, а первое состоится уже 14 ноября, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В центре славянской письменности "Слово" на ВДНХ стартует онлайн-курс по русскому языку. Занятия помогут всем желающим вспомнить основные правила орфографии и пунктуации, а также разобраться в том, как правильно ставить ударения в сложных словах и в какие словари стоит заглядывать для самопроверки. Трансляции будут проходить на официальном сайте выставки и на ее странице в социальной сети "ВКонтакте" по субботам в 15:00 мск", - говорится в сообщении.

Занятия будет проводить доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, известный популяризатор филологии Егор Сартаков. Все участники курса, помимо теоретических знаний, будут получать практические задания на закрепление изучаемого материала.

"Первое занятие "Тире и двоеточие" пройдет 14 ноября. Слушатели разберутся, в каких предложениях нужно ставить тире, а когда употреблять двоеточие и запятую. Также пользователи узнают любопытные факты о пунктуации. А на онлайн-уроке, который состоится 21 ноября, речь пойдет об однородных членах предложения. Участники научатся определять сочинительные союзы и разберут возможные варианты пунктуации при однородных членах предложения", - отмечается в сообщении.

Центр славянской письменности "Слово" располагается в отреставрированном историческом павильоне №58 "Земледелие" на ВДНХ. Центр был открыт весной 2019 года. Новое выставочное и образовательное пространство посвящено истории, настоящему и будущему кириллической письменности.