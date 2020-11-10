Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 3 663

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 3 663 человека, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом во вторник сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 663 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 346 889", - сказала она.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.