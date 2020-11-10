В Московском зоопарке родился детеныш львинохвостых макак

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Детеныш редких обезьян - львинохвостых макак - появился на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного зоосада.

"Малыш пока большую часть времени прячется в густой шерсти своей мамы Жоржетты. Но потихонечку начинает обследовать вольер. Жоржетта - уже опытная мама, это ее третий детеныш. Она хорошо приняла малыша, сразу начала его выкармливать. Но мы все равно очень переживаем за наших питомцев, внимательно следим за ростом и развитием детеныша", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас детеныш уже окреп, ведет себя активно и пытается пробовать взрослую еду. Но до шести месяцев он будет питаться материнским молоком.

"За этот год у нас родился уже второй детеныш львинохвостой макаки. В июле малыш появился у другой самочки - Колетты. Отец - Кай - ведет себя, как настоящий глава семьи: он руководит самками, всегда первый подходит к еде или к новым, незнакомым игрушкам", - говорится в сообщении.

У львинохвостых макак, как и у всех приматов, очень сложный рацион - он состоит из 80 позиций, туда входят различные фрукты, овощи и растения: папайя, фенхель, топинамбур и многое другое. Но в числе любимых лакомств у них бананы, помидоры и салат.