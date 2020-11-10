В Москве не планируют останавливать строительство из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы держат на особом контроле эпидситуацию на столичных стройках, останавливать строительные и ремонтные работы не планируется, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Проведем максимум мероприятий для того, чтобы сохранить здоровье наших людей, занятых на стройках, чтобы минимизировать заболевания, чтобы строительство не останавливать ни по городскому бюджету, ни по объектам, которые строятся по инвестиционным контрактам за счет частных инвестиций <...> Применим максимум усилий, чтобы выполнить задачи и ускоряться при возведении объектов", - сказал Бочкарев, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы наблюдаем [за эпидситуацией на стройках], все с понимаем относятся к этой ситуации [с коронавирусом], все понимают, что с этим шутить нельзя, что любая допущенная ситуация приведет к заболеванию людей. Кроме того, это отодвинет сроки выполнения задачи, оторвет ресурсы на лечение. Лучше болезнь предотвращать. Очень серьезно к этому относимся и пока контролируем ситуацию, остаемся в нормальных контролируемых параметрах", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что строительство объектов городского заказа определяет инфраструктуру города и решает задачи столицы на десятилетия вперед. При этом строительство объектов социального назначения и жилого фонда гарантирует улучшение уровня жизни людей. Заммэра отметил, что строительные работы обладают высоким мультипликативным эффектом: деньги, инвестируемые в строительство, дают прирост в инвестициях "соседних" отраслей экономики.

"Остановка строительства ведет остановку других секторов [экономики], поэтому нам очень важно выполнять и городские задачи, и продолжать раскручивать маховик экономики в городе и прилегающих регионах", - заключил Бочкарев.

Власти Москвы планируют восполнять нехватку рабочей силы из-за закрытия границ привлечением специалистов из российских регионов, добавил заммэра.

"Есть проблема, связанная с тем, что большой дефицит рабочей силы [в Москве] мы покрывали иностранной рабочей силой, [это] работники из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, из стран бывшего Советского Союза. Большой процент работал на инвестиционных объектах, меньше - на городских задачах. Этот фактор сказывается. Будем принимать какие-то меры дополнительные, чтобы, может быть, <...> мотивировать из регионов приезд рабочих", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что потребность в рабочих есть во всей стране, так как во многих регионах приступили к реализации национальных проектов. "Москва, безусловно, будет это (нехватку рабочей силы - прим. ТАСС) ощущать. Будем принимать корректирующие меры, чтобы это учесть, но темпы работ не сбавлять", - заключил собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС сообщил, что на московских стройках из-за закрытых в связи с пандемией границ не хватает нескольких десятков тысяч рабочих. По его словам, ситуация должна восстановиться в следующем году. Хотя уровень безработицы увеличился, на самом деле предложений по рабочим местам еще больше, отметил мэр.

В Москве из-за ситуации с распространением коронавируса с 13 апреля были приостановлены строительные и ремонтные работы. Исключения составило строительство медицинских объектов, транспортных объектов и аэропортов. Часть ограничительных мер была снята 6 мая, работы возобновились на более 180 стройплощадках столицы для государственных и муниципальных программ и контрактов. С 12 мая в Москве возобновили работу всех строительных организаций и промышленных предприятий.

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