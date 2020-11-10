В Москве за сутки госпитализировали 1 522 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Москве за последние сутки составило 1 522, на искусственной вентиляции легких в больницах находится 381 человек. Об этом сообщили во вторник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В столице подтверждено 5 902 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 522 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 381 человек", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе уточнили, что 14,7% среди заболевших - дети, 43,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% - от 46 до 65 лет, еще 9,8% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Штаб напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.