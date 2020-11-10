Центр организации мобильной помощи будет работать по графику Мосметро

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Центр организации мобильной помощи (ЦОМП) с 16 ноября будет работать по графику Мосметро - с 5:30 утра до 1:00 ночи. Это решение было принято после обсуждения вопроса с общественниками и маломобильными пассажирами московского транспорта, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Московское метро расширит поддержку инвалидам - помощь маломобильным гражданам будут оказывать без ограничений по времени с 5:30 утра до 1:00 ночи. Мы изменим график работы ЦОМП, чтобы обеспечить доступность метрополитена для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, сейчас служба работает по предварительной записи: с 7:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

Изменения вступят в силу с понедельника.

Большая часть опрошенных выступила за то, чтобы предоставить маломобильным гражданам - инвалидам, людям с детскими колясками, пенсионерам - возможность поддержки в течение всего времени работы метро, отмечается в сообщении. "Для нас главное - комфортное передвижение в общественном транспорте для каждого москвича", - приводятся слова главы департамента Максима Ликсутова.