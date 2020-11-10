Улицы в честь адмирала Крузенштерна и книгоиздателя Солдатенкова появились в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Девять безымянных улиц Москвы получили наименования, в том числе в память об адмирале Иване Крузенштерне и книгоиздателе Козьме Солдатенкове. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Несколько десятков безымянных и "номерных" проектируемых проездов получили свои наименования или стали продолжением существующих улиц. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Новые наименования получили девять проектируемых и безымянных проездов", - говорится в сообщении.

Так, в память о мореплавателе адмирале Иване Крузенштерне проектируемому проезду № 1053, расположенному в районе Лефортово, присвоено наименование улица Крузенштерна, а в память о купце, предпринимателе, книгоиздателе и меценате Козьме Солдатенкове проектируемому проезду № 1452 в Фили-Давыдково дали название бульвар Солдатенкова.

Имя ученого в области радиотехники, лауреата Государственной премии СССР Георгия Бубнова получил участок проектируемого проезда № 5492 от улицы Фомичевой до Планерной улицы в районе Северное Тушино - улица Бубнова. Наименование улица Академика Ермольевой будет носить проектируемый проезд № 4826 в районе Щукино в память об ученом - микробиологе и эпидемиологе Зинаиде Ермольевой. Еще одно имя ученого - минералога и изобретателя Владимира Аршинова получил безымянный проезд, расположенный от Бакинской улицы в сторону реки Котляковки в районе Царицыно, - улица Аршинова.

Кроме того, проектируемый проезд № 3570 в районе Ховрино (САО) получил наименование улица Грачевка, а участок проектируемого проезда № 5060 от Ярославского шоссе до Хибинского проезда в районе Ярославский - Хибинский переулок. Проектируемому проезду № 6370 в районе Москворечье-Сабурово присвоено наименование Шайдаровская улица, а участку проектируемого проезда № 439 от Каширского шоссе вдоль путей МЦД-2 в районе Москворечье-Сабурово - Сабуровская улица.

Также за счет проектируемых и безымянных проездов продлена 31 улица, в том числе улицы Путейская, Веры Волошиной, Большая Марфинская, Фонвизина, Валаамская, Академика Королева, Золотая, 8-я улица Соколиной Горы, Богатырский Мост, Кантемировская, Загорьевская, Херсонская, Академика Бакулева, Ливенская, дублер Краснолиманской улицы, улица Николая Сироткина, Кадырова, Веневская, Красный Луг, Светланова, Поклонная, 6-я Чоботовская аллея и Таллинская улица. В их числе и проезды Шенкурский, Черепановых, Погонный, Шипиловский, набережная Ганнушкина, Ланинский переулок, Новокуркинское шоссе и Трикотажный проезд до Новотушинского проезда.