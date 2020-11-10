Власти Москвы заявили, что зима может быть холоднее, чем в прошлом году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Зимний период в Москве может быть холодней, чем в прошлом году. Однако уровень осадков будет в рамках нормы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы готовимся к тому, что зима будет, конечно же, холоднее по температурным показателям, чем в предыдущий год, но теплее среднестатистической", - сказал Бирюков.

Он отметил, что осадки будут средними, согласно норме. "Наши расчеты показывают, что уровень осадков примерно будет соответствовать нормам, которые сложились по среднестатистическим показателям за предыдущие периоды метеонаблюдений", - сказал Бирюков.