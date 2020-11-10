В Москве украсят улицы к Новому году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют украсить улицы города к Новому году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Наша столица сегодня считается самой красивой и убранной в различные праздники. Она входит в число пяти самых освещенных городов мира. Мы знаем, что всегда с 15 декабря и практически до 8 марта город очень красивый. Город красивым будет и в этом году", - сказал Бирюков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он добавил, что каких-то дополнительных световых конструкций не будет.

"Но все, что было в прошлом году, наши специалисты восстановили, отреставрировали. Будем монтировать, будем устанавливать", - сказал Бирюков.