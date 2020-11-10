Бирюков: запас реагентов на эту зиму в Москве на 70% состоит из прошлогоднего резерва

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Около 70% запаса реагентов, запланированного к использованию этой зимой в Москве, составят незадействованные в прошлом сезоне реагенты. Об этом во вторник сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы используем те реагенты, которые с прошлого года остались у нас неиспользованными, а эта цифра доходит примерно до 70%", - сказал он.

По словам Бирюкова, остальная часть запаса тоже укомплектована. "Рассчитывать на то, что будет совсем теплая зима, не приходится", - пояснил заммэра.

"Надо быть готовыми к работе в таких климатических условиях, в каких находится наша Москва, и помнить о том, что ежегодно, по статистике, от 60 переходов через нулевые отметки бывает, поэтому надо город содержать в работоспособном состоянии", - добавил Бирюков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зима в 2020-21 годах будет холоднее, чем в прошлом, однако температура все же будет около и выше нормы. По словам Вильфанда, ближайшее похолодание в Москве ожидается уже в начале этой недели.