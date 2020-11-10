Власти Москвы рекомендовали получить QR-коды организациям с очным присутствием граждан

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Всем организациям Москвы, чья работа связана с очным присутствием граждан, рекомендовано ввести систему QR-кодов. Об этом сообщается в указе мэра Москвы, опубликованном во вторник.

"Установить, что с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно <...> организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную с посещением гражданами их зданий, строений, сооружений (помещений в них), рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктом 6 настоящего указа", - говорится в документе.

Система регистрации посетителей ночных развлекательных заведений Москвы с помощью QR-кодов и смс была введена 19 октября. Посетители должны оставлять номера телефонов, на которые придут уведомления, если у кого-то из находившихся в заведении одновременно с ними выявят коронавирус. Система регистрации посетителей в зданиях правительства Москвы по аналогии с ночными развлекательными заведениями заработала 5 ноября.

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