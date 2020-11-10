МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание ОВД "Котловка", а также поздравил личный состав московской полиции с Днем сотрудника органов внутренних дел.

"Большое событие для районного отдела внутренних дел Котловки сегодня - новоселье. Я надеюсь, что это здание вам понравится, по сравнению с тем, что было, это раз в десять больше, здесь созданы все условия для нормальной работы", - сказал Собянин.

Он отметил, что за последние годы в Москве провели огромную программу по реконструкции, ремонту, строительству новых зданий, большинство районных отделов и большинство подразделений находятся в хороших условиях, хотя работы еще предстоит много.

Как отмечается в материалах мэрии, до переезда в новое здание ОМВД по району Котловка размещался в небольшом двухэтажном строении площадью чуть более 500 кв. м, что было явно недостаточно для полноценной и эффективной работы подразделения штатной численностью 131 человек, обслуживающего район с населением порядка 66 тыс. человек.

Новое здание райотдела было возведено по индивидуальному проекту с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. В трехэтажном административном здании с подземным этажом общей площадью 5,36 тыс. кв. м созданы комфортные условия для несения службы сотрудниками полиции. Отдел оснащен современными инженерными системами, укомплектован мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием.

На минус первом этаже размещены кладовая хранения вещественных доказательств, комнаты раздачи боеприпасов и чистки оружия, стрелковая галерея (тир), комната инструктажа, спортзал и помещение для хранения инвентаря. На первом этаже находятся дежурная часть, комната приема граждан, камера для содержания задержанных, комната полицейских-водителей, встроенный гараж на 17 машиномест с мастерской и автомойка. На втором этаже - служебные кабинеты, помещения отдельной роты патрульно-постовой службы, детская комната милиции, помещения для хранения документации и архив. На третьем этаже - кабинеты следователей, психолога, архив дознания, комната свидетелей, конференц-зал. На каждом этаже есть комнаты отдыха и приема пищи, а также санузлы, в том числе для маломобильных граждан.

Выполнено благоустройство прилегающей территории, включая устройство спортивной площадки для подготовки личного состава.

"Пользуясь случаем, хотел поздравить с новосельем и поздравить с профессиональным праздником - Днем работника внутренних дел. Московская полиция - одна из лучших, я считаю, в мире, хотя бы потому, что москвичи чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи, в любом районе города. Ни в одном мегаполисе мира такого нет", - поздравил сотрудников мэр.

Он подчеркнул, что даже в самых непростых условиях развития пандемии, когда прогнозировали взрыв преступности, московское управление внутренних дел обеспечило такой порядок, что в Москве преступность, наоборот, значительно уменьшилась. "Значительно уменьшились кражи, разбойные нападения, убийства - те показатели, которыми невозможно манипулировать, они есть. Я считаю, что московская полиция достойно справилась с теми вызовами, в которых мы находимся. Хотел от имени москвичей сказать огромное спасибо, сказать слова благодарности за то, что вы, рискуя своими жизнями и здоровьем, круглосуточно обеспечиваете порядок и безопасность в Москве. С праздником!" - заключил Собянин.