Москвичи почти погасили долг за услуги ЖКХ в 3 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Задолженность жителей Москвы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), которая за период пандемии составила порядка 3 млрд рублей, практически погашена, несмотря на существующий мораторий на штрафы за просрочку оплаты коммунальных услуг. Об этом во вторник сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Бирюкова, в течение трех месяцев во время пандемии коронавируса оплата москвичами коммунальных услуг происходила с перебоями.

"Порядка 3 млрд [рублей] образовался долг. Мы вместе со всей городской системой отработали мероприятия, общаясь с москвичами, сегодня практически эти 3 млрд [рублей] погасили", - сказал он в ответ на вопрос, послужило ли введение моратория на штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ причиной увеличения объема долгов.

"Я должен сказать огромное спасибо москвичам за их <...> понимание, за их правильное отношение к своему родному городу", - сказал заммэра.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в апреле подписал постановление, согласно которому для поддержки населения в условиях распространении коронавируса был введен мораторий на начисление штрафов и пени за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства до 1 января 2021 года.