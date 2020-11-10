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Движение по Рублево-Успенскому шоссе в Москве перекрыли из-за обрушения бетонной плиты

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта по Рублево-Успенскому шоссе в Москве полностью перекрыто из-за обрушения бетонной плиты, ограничивающей высоту. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"На Рублево-Успенском шоссе в районе МКАД произошло обрушение бетонного ограничителя высоты, в связи с чем движение транспорта на данном участке дороги полностью перекрыто", - сказал собеседник агентства, уточнив, что движения нет в обе стороны.

По данным источника, ограничитель рухнул на проезжающую легковую машину. По предварительной информации, люди в автомобиле не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются. Информация о пострадавших утоняется.

В новость внесены изменения (15:55 мск) - добавлена информация по тексту. 

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