Руководители театров Москвы ждут разъяснений по новым ограничениям по заполняемости залов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Руководители ряда столичных театров ждут разъяснений по поводу новых ограничений по заполняемости залов, о которых стало известно из блога мэра Москвы Сергея Собянина, сообщили они ТАСС во вторник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% от вместимости помещений.

Директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок отметил, что не знает, как продолжать играть спектакли при такой заполняемости. "У нас в театре продано 40% билетов в ноябре, как я могу сделать 25%? Как я могу зрителей, которые купили билеты, не пустить в зал или пропускать тех, кто вперед пришел? Я могу не пустить только, если я отменяю или переношу спектакль, но куда я должен его переносить?" - сказал он.

Как считает Крок с заполняемостью в 25% театрам не выгодно играть ни один спектакль. "Хорошо, месяц мы продержимся до декабря, а другие театры и столько не продержатся", - подчеркнул директор театра.

Исполняющий обязанности генерального директора Московского академического Музыкального театра (МАМТ) имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Андрей Черномуров, назначенный на этот пост пять дней назад, попал в тяжелое положение с выходом указа, признался он ТАСС. "В связи с выходом указа мэра, где есть много противоречий, особенно в отношении цифры 25% от вместимости помещений - не зрителей, а вместимости помещений, мы ждем приказ департамента культуры Москвы, который будет определять нашу жизнедеятельность", - подчеркнул он.

И.о. гендиректора театра рассказал, что МАМТ уже остановил продажи билетов на те спектакли, которые достигли предела по вместимости. "В нашем случае это 265 мест", - уточнил он. "Будем считать экономику, есть ли смысл вообще играть спектакли, - продолжил Черномуров. - В музыкальном театре занято очень много артистов, все они получают выплаты. Музыкальный театр - убыточное дело при вместимости меньше 50%".