Подать заявки на премии правительства Москвы в двух направлениях можно будет до 19 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заявочная кампания на соискание премии правительства Москвы 2020 года в области охраны окружающей среды и благоустройства природных и озелененных территорий продлится до 19 ноября. Об этом рассказал журналистам во вторник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на онлайн-пресс-конференции в ТАСС.

"В этом году проводятся два конкурса на соискание премий правительства Москвы: в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы. Кампания по приему заявок на участие в конкурсах на соискание премий правительства Москвы стартовала 20 октября и продлится до 19 ноября 2020 года. После чего жюри выберет лучших", - сказал Кульбачевский, добавив, что победители будут объявлены в середине декабря.

Он пояснил, что конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы проводится с целью поощрения и продвижения лучших проектов, направленных на сохранение, восстановление и развитие природных и озелененных территорий города Москвы. Участниками могут стать проектные организации, студенты и преподаватели образовательных учреждений.

"Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в нашу жизнь. Мы перешли на новую форму проведения конкурсов - прием заявок на конкурсы проводится только в онлайн-формате на официальном сайте экопремия.москва. Надеемся, что в этом году будет больше заявок, чем в прошлом году. В прошлом их было более 140", - сказал Кульбачевский.

По его словам, конкурс в области охраны окружающей среды проводится для популяризации экологического образования и просвещения, укрепления в обществе экологических ценностей, для стимулирования деятельности физических лиц в области охраны окружающей среды города Москвы. Он предусматривает четыре номинации. Среди них: "Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий", "Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект", "Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы", "Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений".