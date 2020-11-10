Около 140 тыс. тонн реагентов сохранили в Москве с прошлой зимы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Порядка 140 тыс. тонн неиспользованных прошлой зимой реагентов используют на дорогах Москвы в 2021 году. Об этом сообщил во вторник в ходе совместного заседания профильных комиссий Мосгордумы руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Александр Соловьев.

"Мы 3,5 млрд рублей сэкономили, в связи с теплой зимой (в январе и феврале 2020 года - прим. ТАСС) сэкономили более 140 тыс. тонн комбинированных и твердых реагентов, они у нас остались, не испортились, они на складах и базах "Автомобильных дорог", мы их будем использовать. Именно благодаря этому мы, на самом деле, экономим бюджетные средства, которые у нас запланированы на 2021 год", - сказал Соловьев.

Как уточнила в ходе заседания депутат Екатерина Енгалычева, на закупку противогололедных средств для дорог и объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети на 2020-2021 годы было предусмотрено почти 5 млрд рублей, а также 500 млн на уборку с данными средствами в дворовых территориях.

Также во вторник заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в интервью радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что около 70% запаса реагентов, запланированного к использованию этой зимой в Москве, составят незадействованные в прошлом сезоне реагенты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зима в 2020-21 годах будет холоднее, чем в прошлом, однако температура все же будет около и выше нормы. По словам Вильфанда, ближайшее похолодание в Москве ожидается уже в начале этой недели.