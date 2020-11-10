Эксперт: индустрия гостеприимства Москвы может недополучить 20 млрд рублей на Новый год

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Индустрия гостеприимства Москвы может недополучить 20 млрд руб. в новогодние праздники из-за новых ограничительных мер в столице. Такую оценку в беседе с ТАСС озвучил исполнительный директор, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

"Потери, связанные с зимним отдыхом и новогодними праздниками, от которых сейчас туристы начинают отказываться или откладывать бронирования, могут быть многомиллиардными. По предварительным оценкам - около 3 млрд рублей для туризма. В целом вся индустрия гостеприимства в Москве может не получить около 20 млрд рублей только за новогодние праздники, ведь именно в это время в столице проходят массовые ярмарки и фестивали", - сказал Волков.

В целом же объем недополученной прибыли может оказаться больше, поскольку новогодние мероприятия в Москве обычно начинаются с середины ноября, а в этом году они будут ограничены, отметил эксперт.

По его словам, туриндустрия несет потери и в других регионах РФ, власти которых вынуждены вводить ограничения из-за пандемии. Например, в Севастополе при заселении в отель необходимо предъявлять справку об отсутствии коронавируса, и это требование соблюдают только работающие в легальном поле объекты размещения, в результате в таких гостиницах количество бронирований сократилось на 90%, сообщил Волков.

"Кинотеатрам и театрам Москвы работа при загрузке 25% может не позволить закрыть даже оперативные расходы на персонал, аренду и прочие платежи, то есть лучше не работать в принципе. Отдельно хочется отметить запрет на обслуживание посетителей в общепите в ночное время с 23:00 до 06:00 часов. По мнению многих экспертов, эта мера ни к чему не ведет, так как днем эти же заведения работают в безопасном режиме. Основная выручка у большинства ночных заведений с 22:00 до 02:00 часов ночи. Конечно, важно и необходимо заботиться о безопасности, но с рядом ограничений можно навсегда потерять несколько сфер деятельности", - подчеркнул эксперт.

Новые ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 ноября объявил об ужесточении ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом, которая, как ожидают власти, в ближайшие недели может ухудшиться. Ограничения начнут действовать 13 ноября и продлятся до 15 января включительно.

В этот период кафе, рестораны, ночные клубы и другие развлекательные заведения не смогут работать с 23:00 до 06:00 мск. Круглосуточной останется только доставка еды. Запрещаются культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки. При этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти".

В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала. Массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

Кроме того, на указанный период перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах, но разрешены развлекательные мероприятия на открытом воздухе.