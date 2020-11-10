Музей архитектуры им. Щусева с 13 ноября закроется для посетителей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Государственный музей архитектуры им. Щусева и Центр фотографии им. братьев Люмьер 13 ноября закрывают выставки для посетителей. Об этом сообщили ТАСС в их пресс-службах во вторник.

Ранее во вторник был опубликован указа мэра Москвы. В нем говорится, что "приостанавливается посещение гражданами культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов)". В тексте поясняется, что посещение театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 25% зрителей от общей вместимости места проведения мероприятия. Ограничения будут введены в период с 13 ноября по 15 января.

"Музей архитектуры закрывается для посетителей с 13 ноября по 15 января в связи с указом мэра Москвы номер 107-УМ. Для нас это решение стало болезненным, поскольку мы уже отменили в 2020 году ряд выставочных проектов - выставку, посвященную 130-летию Константина Мельникова, проекты "Педагоги архфака. К 100-летию ВХУТЕМАСа", "Архитектура памяти" и другие - по финансовым причинам", - сообщили ТАСС в пресс-службе Музея архитектуры.

Там добавили, что также была приостановлена работа Детского центра. "Сейчас мы вынуждены перенести выставку "Профессия-реставратор. Мастерские Музея архитектуры", которая должна была открыться 17 декабря. При этом все меры соблюдаются, поток посетителей довольно скромный, что позволяет держать дистанцию в залах, фойе, музейном кафе и книжном магазине. К счастью, у нас работает онлайн-лекторий, и планируются новые подкастовые проекты", - сказали в музее.

Также о закрытии выставок для посетителей с 13 ноября сообщили в Центре фотографии им. братьев Люмьер. "Выставки "Роб Вудкокс. Природные связи" и "Москва Наума Грановского 1920-1980" 12 ноября будут работать для посетителей Центра фотографии им. братьев Люмьер последний день", - сказали ТАСС в пресс-службе. Там добавили, что если после 15 января будет возможно, то выставка Вудкокса вновь откроется для посетителей. Изначально ее проведение планировалось до 24 января. Выставку работ Грановского планировалось закрыть 22 ноября. При этом книжный магазин Центра фотографии PhotoBookPoster и офис Галереи Люмьер после 13 ноября будут работать в прежнем режиме.