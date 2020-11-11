До 50 тыс. рублей выплатят победителям конкурса молодых архитекторов в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы объявили прием заявок на конкурс по проектированию малых архитектурных форм "МАФ!in", победителей ждет денежный приз в размере от 10 до 50 тыс. рублей. Об этом сообщает в среду официальный портал мэра и правительства Москвы.

Конкурс проводится детским технопарком "На Зорге" при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы и Министерства инноваций, предпринимательства и науки Московской области. Подать заявку можно до 31 января 2021 года на сайте технопарка.

"Приглашаются молодые дизайнеры, архитекторы, инженеры, студенты и старшеклассники. Проекты могут быть представлены как индивидуально, так и командой", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Победителей выберут в трех номинациях: "МАФ!in город": проекты малых архитектурных форм в городской среде с учетом существующей застройки, образа жизни и культурно-исторического контекста; "МАФ!in лес": малые архитектурные формы, символизирующие единение природы и человека, общую среду обитания и бережное отношение к природе; "МАФ!in планета": малые архитектурные формы, созданные с использованием переработанного сырья, ресурсосберегающих технологий и сохранением экологии. За первое место в каждой номинации молодые специалисты и студенты колледжей и вузов (16-30 лет) получат приз в размере 50 тыс. рублей, за второе - 30 тыс. рублей, за третье - 20 тыс. рублей.

Отдельная номинация выделена для учащихся школ (14-18 лет). "Работы школьников будут оценивать в единой номинации "МАФ!in teen", которая предполагает создание малых архитектурных форм для среды присутствия молодежи", - уточнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого цитирует портал. Школьники могут рассчитывать за призовые места на премии в размере 25 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.

Победителей определят с 1 по 8 мая 2021 года. В экспертное жюри войдут представители детского технопарка "На Зорге", специалисты в сферах градостроительства и архитектуры, дизайнеры, художники, партнеры конкурса, а также представители органов власти и жители столицы.