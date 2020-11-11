Бизнесмены смогут арендовать более 100 нежилых помещений в Москве по льготной ставке

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 100 нежилых помещений выставили на аукцион для бизнеса Москвы, больше всего помещений сдают на западе, севере и северо-западе города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Город выставил на электронные торги 104 нежилых помещения площадью от 8,5 до тыс. кв. м. Принять участие в аукционе по аренде на льготных условиях могут только представители малого и среднего бизнеса", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, льготная программа аренды нежилых помещений - это уникальная возможность для бизнеса развивать свое дело на прозрачных и действительно выгодных условиях. В рамках программы представители малого и среднего предпринимательства могут арендовать недвижимость в Москве на срок до 10 лет по цене от одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4 750 рублей за объекты на первых этажах и выше.

Больше всего недвижимости по сниженной ставке сдают на западе Москвы - всего 17 предложений. По 16 объектов предлагают для аренды на севере и северо-западе. 13 помещений сдают на востоке и 12 - на юге столицы. Еще восемь объектов находится на юго-западе Москвы, семь - в Зеленограде и по пять помещений - на северо-востоке, юго-востоке и в центре.

"За девять месяцев 2020 года на льготных условиях для малого и среднего бизнеса реализовали 468 объектов. В торгах обычно участвуют по семь претендентов на лот", - добавил руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Льготная программа аренды действует в Москве с 2017 года. За неполные три года предприниматели смогли арендовать у города больше 1,5 тыс. помещений по сниженной ставке. Участвуя в аукционах, они могут выбрать необходимый для развития конкретного бизнеса формат недвижимости.