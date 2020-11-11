В Москве завершился ремонт набережной рядом с памятником Петру I

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Рабочие завершили ремонт на набережной Москвы-реки рядом с памятником Петру I "В ознаменование 300-летия российского флота", там они сделали новое бетонное основание и перебрали ступени спуска к воде. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили текущий ремонт набережной возле памятника Петру I. В рамках работ мы привели в порядок участок общей площадью более 3 тыс. кв. м. В ходе ремонта рабочие сделали новое бетонное основание, перебрали ступени спуска к воде и вертикальную облицовку набережной", - сказал Бирюков.

Он добавил, что также обновили и гранитную облицовку - камень демонтировали, очистили при помощи специальных средств от грязи и ржавчины, после чего вернули на место.

По словам заммэра, в этом году сотрудники ГБУ "Гормост" провели текущий ремонт Софийской, Раушской, Бережковской, Космодамианской, Островской и Шлюзовой набережных.