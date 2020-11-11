Проданные до 13 ноября билеты в театры Москвы останутся в силе, несмотря на ограничения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Московские театры и концертные залы, подведомственные Минкультуры РФ, обязаны обеспечить допуск посетителей на свои мероприятия по всем билетам, купленным до 13 ноября. Это следует из опубликованного в среду приказа министерства.

В связи с новыми ограничительными мерами в Москве министерство предписало с пятницы продавать билеты на концерты и спектакли, запланированные на период с 13 ноября по 15 января, с учетом того, что театры и концертные залы могут быть заполнены только на 25%.

"В случае реализации билетов до 13 ноября 2020 года на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, в объеме, превышающем [25%] <...>, прекратить дальнейшую продажу билетов, а также обеспечить допуск посетителей по ранее приобретенным билетам", - говорится в документе.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 ноября по 15 января 2021 года ограничение на число зрителей в театрах, концертных залах и кинотеатрах будет действовать в столице, а также будут временно приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.