Строители начали возводить платформы на станции МЦД-1 Тимирязевская

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новые платформы начали возводить на станции первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Тимирязевская. Все работы по реконструкции станции планируется завершить в начале 2022 года, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги.

"Платформы будут оборудованы навесом на всю длину, современным освещением и удобной навигацией. Параллельно ведутся подготовительные работы, необходимые для строительства подземного вестибюля с тоннелем", - сообщили в пресс-службе.

В тоннеле будут расположены билетные кассы и турникетные павильоны, спуски оборудуют эскалаторами и лифтами. Подземный вестибюль будет интегрирован с одноименной станцией метрополитена. Ранее на станции было проведено переустройство всех железнодорожных коммуникаций, демонтированы старые платформы и турникетно-кассовые павильоны.

"Строительные работы проводятся без остановки движения поездов. Технологические "окна" назначаются преимущественно в ночное время для проведения сложнейших работ. В условиях непрерывной стройки в Мосузле бесперебойную работу железнодорожного транспорта обеспечивает дежурно-диспетчерский аппарат МЖД", - отметил начальник МЖД Михаил Глазков, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в ведомстве, на период реконструкции пассажирской инфраструктуры на станции построены временные платформы и павильоны, а также пешеходный мост. Благодаря этому пассажиры могут пользоваться пригородным железнодорожным сообщением. Реконструкцию планируется завершить в конце 2021 - начале 2022 года.