В Москве за сутки госпитализировали 1 366 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Всего 4 477 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве за последние сутки, 1 366 пациентов были госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.

"В столице подтверждено 4 477 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 366 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 361 человек", - сказали в штабе.

Там уточнили, что 11,3% среди заболевших - дети, 45,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,7% - от 46 до 65 лет, еще 9,7% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 485 545 случаев заражения. Выздоровели 350 746 человек, умерли 7 502.