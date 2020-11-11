Музей музыки переносит выставку "Мир Венской оперы" на неопределенный срок

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки в связи с новыми ограничениями переносит на неопределенный срок выставку "Мир Венской оперы", которая должна была открыться в ноябре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в среду.

Ранее Министерство культуры опубликовало приказ, согласно которому федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должны приостановить проведение выставок и групповых экскурсий.

"В ноябре Российский национальный музей музыки планировал представить совместный выставочный проект с Государственным музейно-выставочным центром РОСФОТО "Мир Венской оперы". Это выставка крупного австрийского фотографа, лауреата множества премий в области фотоискусства Лоиса Ламмерхубера об одном из самых известных оперных театров - об истории, которая разворачивается за пределами зрительного зала, внутренней жизни Венской оперы, скрытой от посторонних глаз. К сожалению, мы уже сейчас должны заявить, что открытие выставки перенесется на неопределенный срок", - сказали в музее.

Говоря о постоянной работе музея, в пресс-службе сообщили, что в настоящее время изучаются все возможные варианты, "в том числе международный опыт деятельности музеев в этих нелегких обстоятельствах".