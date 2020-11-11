Мосгордума может рассмотреть проект бюджета столицы на 2021-2023 годы в I чтении 18 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы могут рассмотреть проект бюджета на 2021-2023 годы в первом чтении через неделю, на пленарном заседании столичного парламента 18 ноября. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Проект закона о бюджете был подготовлен с учетом влияния пандемии коронавирусной инфекции на макроэкономическую ситуацию в столице. Важнейшими составляющими документа станут социальная поддержка и здравоохранение. Планируется, что сам законопроект в первом чтении будет вынесен на заседание думы уже 18 ноября", - сказал Шапошников.

Он подчеркнул, что главный финансовый документ города будет утвержден на думе до конца этого года.

Правительство столицы 3 ноября одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд. В 2022-2023 годы доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.

Инвестиционный бюджет или бюджет развития в 2021 году составит 1 трлн 192,1 млрд рублей - 37,8% расходной части бюджета. В него включены Адресная инвестиционная программа города Москвы - 604,9 млрд рублей, мероприятия развития, в числе которых капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, взнос в Фонд реновации и Московский фонд защиты прав дольщиков - 587,2 млрд рублей.