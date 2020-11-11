Столичные музеи одобрили решение Минкультуры не закрывать постоянные экспозиции

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Государственный исторический музей и Музей современной истории России одобрили решение Министерства культуры РФ не закрывать федеральные музеи для посетителей. Об этом сообщили ТАСС в среду в этих музеях, комментируя приказ министерства.

Ранее Министерство культуры опубликовало приказ, согласно которому федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должны приостановить проведение выставок и групповых экскурсий. Постоянные экспозиции будут доступны для посещения.

"С одной стороны, я очень рада и благодарна министерству культуры, которое понимает, как важно, чтобы двери музеев были открыты. С другой стороны, очень грустно, что все наши старания сделать жизнь музея безопасной, в общем, потерпели фиаско. Все придется пересматривать, массу планов. Уже занимаемся этим", - сказала ТАСС директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Она прогнозирует, что внебюджетные доходы музея снизятся до 15% от обычных показателей. "Мы и так, в общем, негусто зарабатываем сейчас, но хоть что-то, финансовые потери гигантские. Но лучше, чтобы огонь теплился, чем вообще потух. Поэтому я считаю, что в любом случае открытый музей лучше, чем закрытый", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, впервые в истории Пушкинский музей во время фестиваля "Декабрьские вечера" не сможет провести приуроченную к нему выставку. "Это важнейшее событие года, которого все ждут, на которое в течение одного дня были раскуплены все билеты. И мероприятие будет проводиться со всеми необходимыми ограничениями, но тем не менее выставки не будет", - пояснила Лошак.

Но очень важно, продолжила она, что у посетителей будет возможность прийти на постоянную экспозицию. "Вернуться и в Греческий, и Египетский залы, и прийти к своему Кранаху, своему Рембрандту. Это очень важно, особенно сейчас, особенно перед Новым годом, когда для некоторых людей это просто традиция некая - очутиться в этой атмосфере, погрузиться в нее", - сказала Лошак.

Компромисс в сложной ситуации

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова сказала ТАСС, что в музее благодарны руководству Министерства культуры РФ за то, "что даже в такой сложной ситуации найден компромиссный вариант, позволяющий музеям не закрывать свои двери для посетителей". "Работа Исторического музея будет продолжена с четким соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - добавила она.

Генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова также считает, что самое главное, что "культура остается доступной для людей, пусть и в форме индивидуальных посещений".

"Конечно, нам хочется вернуть активную культурную жизнь в прежний ритм, но, к сожалению, пандемия диктует свои правила. Принимаемые меры необходимы для стабилизации ситуации, поэтому мы закрываем временные выставки для посещения. Однако есть и положительная сторона - мы переводим эту часть работы в режим онлайн. Обязательно следите за социальными сетями Музея современной истории России, ведь именно они в этот непростой период будут трансляторами музейных событий и мероприятий", - сказала она ТАСС.

В музее не будут проводиться групповые экскурсии. "Школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, а это значит, что мы будем проводить онлайн-экскурсии по основным экспозициям наших музеев. И мы постараемся сделать онлайн-досуг не только развлекательным, но и просветительским", - добавила она.

Великанова выразила благодарность Министерству культуры РФ за то, что оперативно были приняты меры по внесению изменений в отчетность музеев по посещаемости и теперь виртуальный посетитель засчитывается наравне с реальным. "Так, посещаемость наших интернет-ресурсов за время пандемии превысила 2 млн посетителей - такое количество посетителей наш музей не смог бы вместить физически", - заключила собеседница агентства.