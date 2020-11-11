Спектакль "Маленький принц" откроет фестиваль московских театров кукол "Ярмарка" 13 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Второй фестиваль московских театров кукол "Ярмарка" пройдет с 13 по 20 ноября, постановка театра кукол "Театроль-театр" по сказке Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" откроет мероприятие. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции художественный руководитель Московского театра кукол, автор идеи и арт-директор фестиваля Борис Голдовский.

"Наш фестиваль откроет театр "Театроль-театр". Театр, состоящий из двух актеров, покажет спектакль "Маленький принц", - сказал Голдовский.

Он отметил, что в этом году фестиваль будет посвящен празднованию 90-летия Московского театра кукол. На фестивале спектакли покажут 13 театров, в том числе государственные и независимые театры кукол.

В раздаточном материале уточняется, что во втором фестивале "Ярмарка" в качестве специального гостя со спектаклем "Бетховен. Разговорные тетради", который смогут посмотреть также глухие и слабослышащие люди, примет участие Иркутский областной театр кукол "Аистенок".

Большинство спектаклей пройдут на сцене Московского театра кукол.