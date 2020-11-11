Собянин надеется на стабилизацию ситуации с коронавирусом в Москве через две-три недели

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве может стабилизироваться через две-три недели. Новые решения по ограничительным мерам могут быть приняты в это время. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Проживем неделю, две-три, посмотрим. Возможно, что ситуация стабилизируется. Надеемся. Хотя ситуация в Европе не внушает оптимизма, но тем не менее. И исходя уже из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, [будем] принимать уже какие-то решения", - сказал мэр, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".

В этой связи он заметил, что в любом случае решения должны в минимальной степени, насколько это возможно, касаться ограничений в отношении экономики и бизнеса.

"Еще раз говорю, эти решения минимально должны касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно, чтобы с другой стороны гарантированно обеспечить медицинскую помощь населению", - отметил Собянин.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

В новость внесены изменения (15:09 мск) - добавлены подробности по тексту.