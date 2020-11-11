Федеральные библиотеки в Москве ограничат допуск посетителей до 15 января

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Допуск посетителей в федеральные библиотеки на территории Москвы с 13 ноября до 15 января 2021 года будет осуществляться по предварительной записи при условии заполнения читального зала не более 25%. Об этом говорится в приказе Министерства культуры РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в среду.

"Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций - библиотек дополнительно к мерам, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа, обеспечить с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно функционирование библиотек для посетителей в зданиях по предварительной записи, при условии заполнения читального зала не более 25% от общей вместимости зала и при соблюдении социальной дистанции между посетителями на расстоянии не менее 1,5-2 метра друг от друга, с одновременным обеспечением предоставления посетителям удаленного доступа к информационным ресурсам библиотек", - говорится в документе.

Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа московская мэрия разрешила проводить массовые мероприятия при условии заполняемости залов не более 50%.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 ноября по 15 января 2021 года в столице будет действовать ограничение на число зрителей в театрах, концертных залах и кинотеатрах до 25% мест, а также будут временно приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.