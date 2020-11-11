Заммэра Москвы: дефицит рабочих из-за пандемии может замедлить темпы строительства

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Снижение численности квалифицированных рабочих в Москве из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, может привести к снижению темпов строительства в городе. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В Москве есть определенные сложности с рабочей силой в сфере ЖКХ. <...> Есть отрицательная динамика наличия квалифицированных рабочих в городе. Пока это не сказывается негативно на общих тенденциях развития, но в долгосрочной перспективе, если такая ситуация продолжится (закрытые из-за пандемии границы и другие ограничения - прим. ТАСС), конечно, это приведет к определенным сложностям, в том числе и снижению темпов в строительстве", - сказал Ефимов.